Folgenschwere Streiche in der Walpurgisnacht

In der Walpurgisnacht wird nach altem Brauch der Winter vertrieben. Scherze und Streiche sind in dieser Nacht erlaubt, Vandalismus hingegen nicht. In Gumpen im Kreis Tirschenreuth wurde der unbewachte Maibaum umgesägt.

Die unbekannten Täter ließen den Baum einfach auf der Fahrbahn liegen. Nur eine Warnweste lag auf dem Baum und kennzeichnete die Gefahrenstelle. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall. In Schwarzenbach und Bärnau vertauschten Unbekannte mehrere Ortsschilder. Das Ortsschild Schwarzenbach wurde komplett demontiert und gestohlen. Das Ortsschild der Stadt Bärnau wurde in Tirschenreuth gefunden. In beiden Fällen hat die Polizei Tirschenreuth die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.