Name für Brunnen in Neustadt gesucht

In Neustadt/WN steht der „neue“ Brunnen auf dem Parkdeck am Stadtplatz. Als „Wieselbrunnen“, „Musikantenbrunnen“ oder „Manneken Pis“ ist er bekannt. Einen eigenen „richtigen“ Namen hat er jedoch nicht, der kleine Musiker mit seiner Trompete unterm Arm. Das soll sich jetzt aber ändern. Die Neustädter Bürger sind aufgerufen, ihre Namensvorschläge kundzutun.

Nennt uns Eure Namensvorschläge bis spätestens 12.05.2024 telefonisch unter 09602/9434-0, per Mail an poststelle@neustadt-waldnaab.de oder per Instagram/Facebook an Stadt Neustadt a.d. Waldnaab. Eine Abstimmung des Namens mit einer Vorauswahl erfolgt über den WhatsApp-Kanal der Stadt.