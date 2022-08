Studentin in Bamberg niedergeschlagen und beraubt

Heute in den frühen Morgenstunden ist in Bamberg eine junge Frau niedergeschlagen und beraubt worden.

Ein unbekannter Mann überfiel die 24-Jährige in der Friedrichstraße von hinten, schlug sie mit einem schweren Fahrradschloss nieder und entriss ihr die Handtasche. Die Studentin schrie um Hilfe. Ein 35-Jähriger eilte heran und verfolgte den Angreifer. Der verlor bei der Verfolgungsjagd sowohl die gestohlene Handtasche als auch einen seiner Schuhe. Als ihn der 35-Jährige schließlich fassen konnte, biss ihm der Taschendieb in den Unterarm und konnte erneut entkommen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Bahnhof. Der Helfer erlitt eine Bisswunde am Unterarm. Die überfallene Studentin wurde aufgrund einer Kopfplatzwunde im Krankenhaus behandelt. Die Kripo Bamberg (Tel.-Nr. 0951/9129-491) ermittelt und sucht nach Zeugen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: