Sturmtief „Zynep“ sorgt für Verkehrsbehinderungen in der Oberpfalz

Durch das Sturmtief „Zynep“ kam es in der Nacht auch in der Oberpfalz zu Verkehrsbehinderungen. In der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurden 83 Verkehrsstörungen registriert.

Es handelte sich meist um umgestürzte Bäume, oder herabgefallene Äste und verwehte Gegenstände auf der Fahrbahn. Dabei kam es zu 14 Verkehrsunfällen, bei denen die Fahrzeugführer den Behinderungen auf der Straße nicht mehr ausweichen konnten. Alle Unfälle gingen glimpflich aus. Nur im Landkreis Tirschenreuth erlitt ein LKW-Fahrer leichte Verletzungen. Er konnte auf der Straße zwischen Pilmersreuth an der Straße und Plößberg nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in einen Baum der über der Fahrbahn lag. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.