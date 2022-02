Streik in Postbankfilialen

Am kommenden Dienstag findet die zweite Verhandlungsrunde in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 15.000 Beschäftigten der Postbank statt. Die Gewerkschaft Ver.di ruft nach gestern auch für den heutigen Samstag (19.02.2022) in Bayern zum Streik auf.

Davon betroffen sind ganztägig in unserer Region die Filialen in Cham, Schwandorf, Amberg und Weiden. Ver.di war mit der Forderung nach sechs Prozent, mindestens aber 180 Euro mehr Gehalt, in die Verhandlungen gegangen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass in den bestreikten Filialen weder Bankdienstleistungen noch Postdienstleistungen, wie z.B. eine Paketausgabe oder Abholung von Einschreiben möglich sein werden.