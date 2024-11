Su-Ro: Einbruch in Juwelierladen in der Altstadt

In einem Juwelierladen in Sulzbach-Rosenberg sind Unbekannte in der Nacht auf Montag eingebrochen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von einigen tausend Euro.

Ein Bürger vernahm gegen 00:30 Uhr Geräusche von zersplittertem Glas und verständigte die Polizei. Die Täter hatten die Scheibe des Ladens beschädigt und waren so in das Gebäude gelangt. Mit unterschiedlichstem Schmuck verschwanden sie. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Wer etwas Verdächtiges in dieser Nacht im Bereich der Rosenberger Straße bemerkt hat, soll sich bei der Kripo Amberg melden.