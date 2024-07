Su-Ro: Streit vor der Haustüre eskaliert

In Sulzbach-Rosenberg waren am Sonntagabend zwei Streithähne in ihren Autos auf der Straße unterwegs.

Als ein vorausfahrender 23-Jähriger anscheinend ohne Grund bremste, zog er den Ärger eines 21-Jährigen auf sich. Er verfolgte den älteren sogar bis zu dessen Haustüre, um ihn auf sein Fehlverhalten anzusprechen.

Die Situation eskalierte daraufhin in der Einfahrt. Beide schlugen aufeinander, der 23-Jährige samt Brille ging zu Boden. Da auch die Beifahrerin des Jüngeren mitmischte, hagelte es drei Anzeigen wegen Körperverletzung.