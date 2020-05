Sulzbach-Rosenberg: Schwerer Verkehrsunfall mit Sattelzug

Ein 76-jähriger Mann wurde am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Rosenberg schwer verletzt.

Zu dem Auffahrunfall war es am Freitagvormittag gegen ca. 9.00 Uhr gekommen. Der 76-Jährige wollte an einer Kreuzung links abbiegen, musste jedoch zuerst anhalten um einen Fahrradfahrer die Straße überqueren zu lassen. Ein nachkommender Sattelzug übersah das stehende Fahrzeug und krachte in den Kleinwagen.

Der 76-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Auto befreit werden. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.