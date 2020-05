Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Leuchtenberg ist gestern Nachmittag eine Autofahrerin mittelschwer verletzt worden.

Die 37-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab wechselte mit ihrem Audi von der rechten auf die linke Fahrspur. Ein von hinten heranfahrendes Auto, das mit 4 Personen besetzt war, konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Audi. Dieser wurde von der Fahrbahn geschleudert und rutschte die rechte Böschung hinab. Die Fahrerin wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallgegner konnte sein Auto hingegen am Standstreifen zum Stehen bringen. Alle 4 Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf gut 10 000 Euro geschätzt.