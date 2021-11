Sulzbach-Rosenberg: Verstöße gegen Corona-Regeln im Frisörsalon

In einem Frisörsalon in Sulzbach-Rosenberg hat die Polizei am Mittwoch so einige Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt.

Bereits beim Betreten des Salons fiel den Beamten auf, dass keine der anwesenden Frauen, zwei Frisörinnen und eine Kundin, eine Maske trugen. Auch besaß keine der Damen einen Nachweis über eine Corona-Impfung, Genesung oder Testung.

Da niemand ohne einen solchen Nachweis die Geschäfte weiterführen kann, musste der Frisörbetrieb vorübergehend geschlossen werden. Alle drei Frauen bekommen eine Anzeige.