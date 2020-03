SuRo: Exhibitionist vorläufig festgenommen

In Sulzbach-Rosenberg hatte ein Exhibitionist mehrmals im Bereich der Lobenhofstraße und Sulzbacher Straße sein Unwesen getrieben. Er konnte aber nicht geschnappt werden.

Am Samstagnachmittag zeigte sich der Mann erneut in der Öffentlichkeit und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Mehrere Polizeistreifen rückten aus. Aufgrund der sehr guten Beschreibung und einiger eindeutiger Videosequenzen von belästigten Personen, konnte der 31-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg kurz darauf in der Nähe des Waldfriedhofs vorläufig festgenommen werden.