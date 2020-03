Amberg: Brandstifter setzt Anhänger in Brand

Ein Brandstifter hat Montagnacht in Amberg ein Feuer unter einem Pkw-Anhänger gelegt und damit einen Sachschaden von ca. 15.000 Euro verursacht.

In der Raigeringer Straße hatten Anwohner gegen 1 Uhr 20 den brennenden Anhänger gemeldet, auch ein geparkter Pkw in der Nähe wurde dabei beschädigt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer.

Möglicherweise steht der Brand in Zusammenhang mit zwei weiteren, die sich am Wochenende im Stadtgebiet ereignet haben. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Amberg entgegen.