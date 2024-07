In Flossenbürg sind historische Granitplatten gestohlen worden – der Tatort …

Flossenbürg: Granitplatten aus Gedenkstätte gestohlen In Flossenbürg sind historische Granitplatten gestohlen worden – der Tatort …

Flossenbürg: Granitplatten aus Gedenkstätte gestohlen In Flossenbürg sind historische Granitplatten gestohlen worden – der Tatort …

Foto: PI NEW