Technischer Defekt sorgt für Brand

In Dietfurt a. d. Altmühl im Landkreis Neumarkt hat gestern in einer Firma ein Fertigungsofen für Dämmmatten gebrannt.

Die Werkshalle musste wegen der austretenden Dämpfe und Rauchgase kurzzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Nach ausgiebigem Lüften wurde festgestellt, dass an dem Ofen kein Schaden entstanden ist – lediglich eine Matte in dem Ofen hatte gebrannt. Grund dafür war wohl ein technischer Defekt. Die Polizei Parsberg ermittelt.