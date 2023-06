Telefonbetrüger ergaunern fünfstelligen Betrag

Am Freitag konnten Telefonbetrüger einen fünfstelligen Betrag ergaunern. Ein Rentner-Ehepaar aus Zapfendorf im Landkreis Bamberg übergab das Geld an die Unbekannten, nachdem Ihnen am Telefon erzählt worden war, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall in Italien verursacht habe. Der vermeintliche Polizist forderte von dem 88-jährigen Mann und seiner 86-jährigen Frau eine Kautionszahlung, um einen Gefängnisaufenthalt für den Sohn abzuwenden. Das Paar übergab daraufhin einen Betrag von mehreren zehntausend Euro an den Geldabholer im Bereich Baumfeld in Zapfendorf.

Die Kripo Bamberg bittet um Zeugenhinweise: Wenn Sie verdächtige Beobachtungen am Freitag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in Zapfendorf im Bereich Baumfeld gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Kripo Bamberg unter der Nummer 0951/9129-491.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: