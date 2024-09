15 Jähriger baut Unfall mit Auto der Mutter

Am Donnerstagabend hat sich ein 12-Jähriger in Hof heimlich den Autoschlüssel …

12-Jähriger verursacht Unfall mit vier Fahrzeugen Am Donnerstagabend hat sich ein 12-Jähriger in Hof heimlich den Autoschlüssel …

12-Jähriger verursacht Unfall mit vier Fahrzeugen Am Donnerstagabend hat sich ein 12-Jähriger in Hof heimlich den Autoschlüssel …

In Selb hat ein Mann am Freitag den guten Service eines Fahrradgeschäfts …

E-Bike nach Probefahrt nicht zurück gebracht In Selb hat ein Mann am Freitag den guten Service eines Fahrradgeschäfts …

E-Bike nach Probefahrt nicht zurück gebracht In Selb hat ein Mann am Freitag den guten Service eines Fahrradgeschäfts …

In Selb hat am Samstagabend ein Mann eine 36-jährige Frau angegriffen. Die …

36-Jährige von Unbekanntem angegriffen In Selb hat am Samstagabend ein Mann eine 36-jährige Frau angegriffen. Die …

36-Jährige von Unbekanntem angegriffen In Selb hat am Samstagabend ein Mann eine 36-jährige Frau angegriffen. Die …

In Münchberg ist am Freitagabend ein Fußgänger angefahren und dabei verletzt …

Beim Abbiegen Fußgänger übersehen In Münchberg ist am Freitagabend ein Fußgänger angefahren und dabei verletzt …

Beim Abbiegen Fußgänger übersehen In Münchberg ist am Freitagabend ein Fußgänger angefahren und dabei verletzt …

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Selb sind am Donnerstag gleich drei …

Verkehrsinsel überfahren und Bus gerammt Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Selb sind am Donnerstag gleich drei …

Verkehrsinsel überfahren und Bus gerammt Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Selb sind am Donnerstag gleich drei …

Symbolfoto: magicpen, pixelio.de