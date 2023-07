TenneT lädt zu Infoveranstaltungen ein

Der Stromnetzbetreiber TenneT hat über 500 Haushalte aus Oberfranken und der Oberpfalz eingeladen, um zu zwei Infoveranstaltungen rund um den Ostbayernring zu kommen. Allerdings finden beide Veranstaltungen in Oberfranken statt.

Einmal am 10. Juli in Marktleuthen und dann am 11. Juli in Marktredwitz. Hintergrund ist der Planfeststellungsbeschluss, der in den nächsten Tagen von der Regierung von Oberfranken kommen soll. Dann kanns nämlich losgehen mit dem Planungsabschnitt B NORD.

Mitte August soll der Bau starten. Insgesamt baut der Stromnetzbetreiber 94 neue Masten in dem Teilabschnitt: Die Inbetriebnahme der neuen Trasse ist für Juni 2025 geplant. Der Rückbau der alten Masten wird bis Ende 2026 andauern. Der neue, sogenannte Ostbayernring soll die Netzversorgung grundsätzlich absichern und auch die Stromausfälle für Oberfranken und die Oberpfalz drastisch reduzieren.

Montag, 10.07.2023 – Stadthalle Marktleuthen:

Beginn um 13 Uhr

13:00 – 13:15 Uhr Präsentation über den Baubeginn für Presse u. Politik

13:15 – 14:15 Uhr: Zeit für Nachfragen von Presse und Gespräch mit Landräte + Bürgermeister

14:15 – 14:30 Uhr: Getränke + Snacks + Ankommen EGT, Pächter und Bewirtschafter

14:30 – 15:00 Uhr Präsentation über den Baubeginn für ET

15:00 – 18:00 Uhr: Zeit für Nachfrage à Infomarkt mit der Möglichkeit individuelle Gespräche zu führen

Ende um 18 Uhr

Dienstag, 11.07.2023 – Avaneo Hotel Marktredwitz