Grausamer Fund: In Teublitz im Landkreis Schwandorf ist eine Katze durch eine Drahtschlinge getötet worden.

Ein Unbekannter erdrosselte den Kater damit in der Nacht von Sonntag auf Montag und befestigte ihn an einem Zaun in der Bahnhofstraße. Das Tier ist nicht gechippt, deshalb sucht die Polizei nach dem Besitzer.

Der Kater ist kastriert, etwa 3 bis 5 Jahre alt und hat grau-schwarzes Fell. Hinweise nimmt die Polizei Burglengenfeld entgegen.