Thiersheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Montag auf Dienstag haben Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Thiersheim im Kreis Wunsiedel aufgebrochen.

Sie klauten aus einem der Automaten die gesamten Zigaretten und Bargeld. Der Wert der Beute ist noch unklar. Ein Zusammenhang könnte mit einem anderen Zigarettenautomatenaufbruch in der Rathausstraße in Arzberg bestehen. Dort stahlen die Täter im Zeitraum vom 27. April bis 10. Juni Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von 1.550 Euro.

Weitere derartige Fälle gab es auch bereits seit Mai in Hof und Mitterteich. Die Polizei in Marktredwitz bittet um Zeugenhinweise.