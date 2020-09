Tod im Flutkanal: Polizei sucht Zeugen

Ein 22-Jähriger ist am Samstagabend in Weiden tot im Flutkanal aufgefunden worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die eine vierköpfige Gruppe am Freitagabend in der Friedrich-Ebert-Straße, am dortigen Parkdeck oder am Flutkanal bemerkt haben. Es handelt sich um drei Männer und eine Frau, die sich dort zwischen 22 und 23 Uhr aufgehalten haben sollen.

Der 22-Jährige war erst am Samstagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen hatten Taucher die Leiche des jungen Mannes tot aus dem Flutkanal geborgen. Der junge Mann starb durch Ertrinken. Außerdem wurde Alkohol in seinem Blut festgestellt. Da es kein natürlicher Tod war, ermittelt die Kripo. Zeugenhinweise bitte an 0961/401-2222