Torwart Meyer wechselt von Regensburg zum BVB – Jahn holt Stojanovic

Der sich zuletzt anbahnende Wechsel von Torhüter Alexander Meyer vom SSV Jahn Regensburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der BVB am Freitag mitteilte, unterschrieb der 31-Jährige beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

In Dejan Stojanovic hatte der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz kurz zuvor bereits einen Neuzugang auf der Keeper-Position präsentiert. Der 28-Jährige Schlussmann kommt vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough, von dem er in der vergangenen Rückrunde an den FC Ingolstadt ausgeliehen war.

«Mit ihm haben wir einen Torwart verpflichten können, der zum einen schon mehrfach nachgewiesen hat, über welche Qualitäten er verfügt, zum anderen sind wir überzeugt davon, dass seine persönliche und sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist», begründete Sport-Geschäftsführer Roger Stilz die Verpflichtung.

Nach dem Abgang von Meyer dürfte Stojanovic nun die Nummer eins im Regensburger Tor werden. Er habe ein «sehr gutes Gefühl» bei seiner neuen Aufgabe, sagte Stojanovic. «Ich hatte bereits einige Stationen in meiner Karriere, bei denen ich jeweils viel dazugelernt habe. Diese Erfahrungen versuche ich nun auch mit nach Regensburg zu bringen.» (dpa/lby)