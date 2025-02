Tote 19-Jährige in Tiefgarage – Mordanklage erhoben

Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt. Kurz nach dem Fund der Leiche in einem Kofferraum nahm die Polizei den viele Jahre älteren Ex-Freund fest. Kommt es zum Prozess?

Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Kofferraum in einer Tiefgarage in Regensburg hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ihren Ex-Freund erhoben. Diese sei eingegangen und werde nun geprüft, sagte ein Sprecher des Landgerichts in Amberg. Weitere Details nannte er nicht. Die Mediengruppe Bayern hatte zuvor über die Anklage berichtet.

Die Polizei hatte die junge Frau im vergangenen Mai tot im Kofferraum eines abgestellten Wagens in einer Tiefgarage in Regensburg gefunden. Die Ermittler vermuten, dass der zu dem Zeitpunkt 55 Jahre alte Ex-Freund und Arbeitskollege die 19-Jährige aus dem Landkreis Cham getötet hat. In seinem Haus waren nach Polizeiangaben Blutspuren des Opfers gefunden worden.

Die Polizei nahm ihn kurz nach dem Fund der Leiche fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob es zum Prozess kommt. (dpa/lby)