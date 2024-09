Totgefahrener Fußgänger – Autofahrer als Zeuge gesucht

Ein 24-jähriger Fußgänger ist bei Riekofen im Kreis Regensburg am 4. September durch einen Autofahrer tödlich verletzt worden.

Die eigens einberufene Ermittlungsgruppe der Polizei sucht nun nach einem Fahrzeug, das sich in der Nähe der Unfallstelle aufgehalten hat. Mittlerweile liegt den Beamten eine Videoaufzeichnung der Straße Am Kreisgraben in Riekofen vor. Darauf ist im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zu dem Unfall ein Pkw zu erkennen, der die Straße von der Staatsstraße 2146 kommend in Richtung des Denglinger Weg befährt. Zur selben Zeit hat nach Zeugenangaben ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit die Siedlung durchquert. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer dieses Autos, bei dem es sich eventuell um einen Zeugen des Unfallgeschehens handeln könnte.

Waren Sie am Samstag, 4. September, gegen 01:15 Uhr mit einem Pkw im Bereich der Straße Kapellenweg / Am Kreisgraben / Denglinger Weg in Riekofen unterwegs oder haben Sie dort ein Fahrzeug wahrgenommen? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau, Telefon: 09482/94110.