Trauer um ehemaligen KZ-Häftling Jack Terry

Der ehemalige KZ-Häftling Jack Terry ist letzten Sonntag gestorben. Im Alter von 92 Jahren ist der Holocaust Überlebende nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie eingeschlafen, so die Gedenkstätte Flossenbürg.

Jack kam 1944 in das KZ Flossenbürg. Bei der Befreiung des Lagers versteckte er sich mit seinen 15 Jahren in einem Heizungsrohr. Danach adoptierte ihn eine amerikanische Familie. Er studierte Medizin und arbeitete in New York als Psychoanalytiker. Obwohl er Flossenbürg so schnell verließ, hat Flossenbürg ihn ein Leben lang nicht verlassen, sagte einst Jack Terry.

Den Nachruf finden Sie hier: https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/de/pressebereich/nachruf-auf-jack-terry