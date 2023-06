Überfall auf Postzusteller bei Eschlkam – Täter flüchtig

Ein Postzusteller ist am Donnerstagmittag im Landkreis Cham überfallen worden. Gegen 12:40 Uhr hielten zwei Männer das Fahrzeug des 28-Jährigen im Bereich Neuschwarzau in Eschlkam an.

Unter Vorhalt eines Messers durchwühlte einer der beiden den leeren Geldbeutel des Postzustellers. Der andere versuchte ohne Erfolg den Motor des Postfahrzeugs zu starten. In einem günstigen Moment gelang es dem Postzusteller, in ein Waldstück zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Die beiden Täter flüchteten ohne Beute. Sie fuhren mit einem weißen Transporter mit auffällig rostigen Stahlfelgen in Richtung Warzenried.

Einer der beiden Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 30 Jahre alt

1,75 Meter groß

korpulente Statur

osteuropäische Sprache

lockige, kurze schwarze Haare

Bekleidung: oranges T-Shirt, lange graue Jogginghose

rahmenlose Brille.

Die Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen lautet wie folgt:

circa 30 Jahre alt

1,90 Meter groß

osteuropäische Sprache, gebrochen Deutsch

kurze schwarze Haare

Bekleidung: schwarzes T-Shirt, kurze Jeans, beige Schuhe, schwarze Bauchtasche

auffällige, größere Narbe im Gesicht auf Höhe des linken Auges.

Die Kripo Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der 0941-506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion.