Cham: Junger Mann im Ausnahmezustand

Nach einem versuchten Raub am Sonntagabend in Lam im Kreis Cham sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen.

In einer Pizzeria hatte ein 21-Jähriger versucht, einem 20-Jährigen seine Badetasche zu entreißen und ihn geschlagen. Zwei Personen kamen dem Opfer zu Hilfe, auch sie wurden verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schließlich in seiner Wohnung in Lohberg festnehmen und in einer Fachklinik unterbringen.

Nach seiner Entlassung am Montag sprach der Mann wieder Drohungen gegen einige Personen aus. Sie konnten bis dato noch nicht von der Polizei angetroffen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befindet sich der 21-Jährige erneut in einem psychischen Ausnahmezustand. Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Regensburg entgegen.

Nachtrag: Der flüchtige Tatverdächtige aus Lohberg konnte aufgrund eines Zeugenhinweises aus der Bevölkerung am Dienstag widerstandslos festgenommen werden. Der 21-Jährige sitzt mittlerweile in U-Haft.