Überfall in Lappersdorf – Polizei sucht Zeugen

Ein älteres Ehepaar ist in seinem Anwesen in Lappersdorf im Landkreis Regensburg in der Nacht zum Montag überfallen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Mitternacht drangen mindestens zwei Täter in das Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße ein. Die Täter bedrohten die beiden Senioren mit einem Messer. Die Ehefrau wurde zur Öffnung eines Tresors gezwungen, dann fesselten die Unbekannten das Paar. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Wertsachen in mittlerer, fünfstelliger Höhe. Der Frau gelang es, sich zu befreien und mit Hilfe der Nachbarn die Polizei zu verständigen.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes und Freiheitsberaubung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Regensburg oder über den Polizeinotruf.