Science Bench: Wissenschaft goes Fußgängerzone

Kein Thema wird emotionaler diskutiert als der Klimawandel. Ein Großteil der Deutschen stimmt einer stärkeren Nutzung grüner Energien grundsätzlich zu, aber wenn das vor der eigenen Haustür geschehen soll, wird es kritisch.

Fünf Wissenschaftler setzen sich nun in fünf Städten auf die Bank, die sogenannte „Science Bench“, um mit Interessierten über das Thema zu plaudern. Über Windräder, Elektromobilität und ländliche Entwicklung, über Ideen und Sorgen mit der Energiewende. Auf der „Science Bench“ in Amberg sitzt morgen (06.07.) von 11 bis 13 Uhr Professor Frank Späte von der OTH Amberg-Weiden. Die Bank steht am Amberger Marktplatz gleich neben dem Rathauseingang. Wer mit ihm sprechen will, muss sich anmelden per Mail. Die Adresse gibts hier: Veranstaltung-IAF@oth-aw.de