Unbekannte legen Pfosten ins Gleis bei Abensberg

Im Kreis Kelheim haben Unbekannte Dienstagnacht Straßenbegrenzungspfosten in die Gleise gelegt.

Eine Regionalbahn auf der Strecke Ingolstadt-Regensburg überfuhr auf Höhe des Bahnhofes Abensberg mehrere solcher Pfosten und musste eine Notbremsung einleiten. Die Reisenden blieben unverletzt. Es entstand kein Schaden an dem Triebfahrzeug.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zu dem Fall bitte an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de.