Unbekannter betrügt Tankstelle 

Ein Telefonbetrüger hat bei einer Tankstelle im Landkreis Wunsiedel 450 Euro ergaunert.

Der Betrüger gab sich am Telefon als Mitarbeiter einer Hotline aus und wies die Mitarbeiterin der Tankstelle an, mehrere Apple Geschenkkarten in ihrem System freizuschalten, damit eine Überprüfung stattfinden könne. Die Mitarbeiterin folgte den Anweisungen und gab die Codes per Telefon an den Betrüger durch. Damit konnte der Unbekannte die Beträge bei sich gutschreiben lassen. Da die Mitarbeiterin die Codes selber durchgegeben hat, bleibt die Tankstelle auf dem Schaden sitzen.