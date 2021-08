Unbekannter entblößt sich auf Amberger Spielplatz

Donnerstagnachmittag hat sich ein Unbekannter auf einem Spielplatz in der Raigeringer Straße in Amberg vor mehreren Kindern entblößt. Danach stieg der Mann in ein schwarzes Auto und fuhr den Kindern noch ein Stück hinterher, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Die Kripo Amberg ermittelt und sucht Zeugen. Vor allem eine Frau, die einen Regenschirm mit Blumenmuster dabei hatte und von den Kindern Höhe Kummert angesprochen wurde.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, Ca. 40-45 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, Unrasiert, Rote Arbeitshose, schwarzes T-Shirt, rote Kopfbedeckung (vermutlich Schiebermütze), Schwarze sportliche Schuhe, fuhr mit einem schwarzen Auto weg