Im Raum Schwandorf macht ein Unbekannter Jagd auf Biber.

Am Ostermontag ist dort erneut ein toter Biber aufgefunden worden. Er hatte eine Schusswunde. Der Kadaver wurde auf einer Insel zwischen Bruckwiese und Wehr entdeckt. In Schwandorf waren in den vergangenen Wochen bereits mehrere Fälle von erschossenen Bibern bekannt geworden. Die Polizei Schwandorf ermittelt.