Unfallauto ohne Insassen bei Hemau

Bei Hemau im Landkreis Regensburg ist gestern Abend ein verunfalltes Auto an einen Baum aufgefunden worden. Von den Insassen fehlte jedoch zunächst jede Spur.

Das Auto war offensichtlich auf der Staatsstraße zwischen Hemau und Klingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den dortigen Baum geprallt. Bei der Suche nach dem Fahrzeughalter und möglichen weiteren Insassen wurde die Polizei an dessen Wohnadresse fündig. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert und zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch seine Mitfahrer wurden verletzt aufgefunden und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.