Unter Alkoholeinfluss drei Autos beschädigt

25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine Frau in der Nacht zum Samstag in Breitenried bei Tiefenbach im Landkreis Cham verursacht hat.

Die 42-Jährige geriet in der Ortsdurchfahrt von Breitenried plötzlich auf die Gegenfahrbahn und krachte hierbei in ein geparktes Auto. Dieses wurde sodann gegen ein weiteres Fahrzeug sowie in einen angrenzenden Gartenzaun geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Wie sich im Laufe der Unfallaufnahme herausstellte, war die Frau alkoholisiert. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem erwartet Sie nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.