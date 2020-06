„Weiße Brücke“ bei Chammünster gesperrt

An der sogenannten „Weißen Brücke“ über den Regen bei Chammünster wurden erhebliche Bauschäden festgestellt.

Die Stadt Cham hat die Brücke deswegen bereits gesperrt und jetzt mitgeteilt, dass auch ein Unterqueren der Brücke auf dem Gewässer nicht mehr gefahrlos möglich ist; heißt also Baden und Bootsfahrten sollte man dort unterlassen. Eine entsprechende Beschilderung wird voraussichtlich nächste Woche am Ufer angebracht. Als Übergangslösung für die Brücke ist eine Behelfskonstruktion geplant, die schnellstmöglich in Angriff genommen wird.