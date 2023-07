Unternehmer übernimmt Schlossbrauerei Friedenfels

Jetzt gibt es doch ein Happy End in Friedenfels. Die Brauerei wechselt den Besitzer. Am Mittwochnachmittag vermeldete Baron Johannes von Gemmingen-Hornburg die gute Nachricht: Karlheinz Mohr aus Neckarsulm in Baden-Württemberg wird künftig die Traditionsbrauerei übernehmen.

Mit der Übernahme durch Karlheinz Mohr beginnt für die Schlossbrauerei ein neues Kapitel. Unter seiner Führung wurde laut Friedenfelser ein zukunftsfähiges Konzept erarbeitet. Die beste Nachricht: Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.