Feuer auf einem Bundeswehrübungsplatz bei Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Bei einer Bundeswehrübung ist am Dienstagmittag eine Fläche in der Größe von etwa 100 Meter mal 100 Meter in Brand geraten. Die Soldaten hatten vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Dank der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand innerhalb von wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.