Unterstützen Sie die Lokalhelden

Die Lokalhelden brauchen Unterstützung – auch in Weiden. Dort gibt es für Verbraucher trotz Lockdown im Einzelhandel die Möglichkeit zu shoppen mit „Click & Collect“ oder „Call & Collect“.

Kunden können ihre Wunschartikel per Telefon oder online in den Geschäften bestellen und abholen. Voraussetzung dafür ist, dass bei der Abholung sowohl der Kunde als auch der Verkäufer eine FFP2-Maske trägt. Ob Schmuck, Mode, Brillen, Geschenke, Blumen, Haushaltswaren oder Essen – die Angebote sind vielfältig. Alle Liefer- und Abholangebote in Weiden listet das Weidener Stadtmarketing auf seiner Homepage auf. Den Link dazu gibt’s hier: https://stadtmarketing-weiden.de/lieferangebote-weiden/