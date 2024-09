Unveröffentlichter Song von Udo Jürgens im Archiv entdeckt

Das Lied «Als ich fortging» von Udo Jürgens war in Vergessenheit geraten. Nun wurde die alte Demo-Aufnahme mit neuem Streicher-Sound arrangiert. Der Fund entpuppt sich als klassischer Jürgens-Song.

© Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Mit fast 40 Jahren Verspätung erscheint ein bislang unveröffentlichter Song von Udo Jürgens. Die romantische Piano-Ballade «Als ich fortging» wurde bei Arbeiten im Archiv eines Plattenlabels entdeckt. Die Single wird am Freitag veröffentlicht.

Am 30. September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Der Titel des Songs erinnert daran, dass der Star Ende 2014 in seiner Wahlheimat Schweiz bei einem Spaziergang zusammenbrach und kurz darauf starb.

«Wir waren innerlich immer auf der Suche und haben gehofft, noch etwas zu finden, was Udo geschrieben hat», sagte Udo Jürgens‘ Tochter Jenny Jürgens. Der wiederentdeckte Song erzählt von einem wehmütigen Abschied und wirkt gleichzeitig wie eine späte, vielleicht zu späte, Bitte um Versöhnung.

Demo-Aufnahme neu arrangiert

Der Text stammt aus der Feder von Michael Kunze, der auch die Worte zu Jürgens-Hits wie «Griechischer Wein» oder «Ich war noch niemals in New York» beigesteuert hatte. Jürgens schrieb die Melodie und nahm eine Demo-Version auf, wie seine Kinder John und Jenny und das Label Sony Music mitteilten. Der Song entstand 1985 für das Album «Treibjagd», passte aber schlussendlich nicht in das Konzept der Platte und wanderte ins Archiv.

Nun hat der Schlagzeuger und Produzenten Curt Cress Jürgens‘ Gesang aus dem Demoband extrahiert und mit einer nachdenklichen Klavierstimme versehen. Darüber legte er eine breite Streicher-Wolke.

Ob man die gen Himmel stürmenden Geigenmelodie kitschig, retro oder stilecht findet, hängt wohl vom jeweiligen Jahrgang der Hörerinnen und Hörer ab. Auf jeden Fall ist ein klassischer Jürgens-Song daraus geworden. Die neue alte Single wird auch am 27. September als Teil einer Best-Of-Collection mit dem Titel «Udo 90» erscheinen. (dpa)