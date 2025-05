Yvonne Catterfeld will nicht beim ESC mitmachen

Beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest sitzt die Sängerin zusammen mit Stefan Raab in einem Jury-Team. Eine ESC-Teilnahme kann sich die 45-Jährige aber nicht vorstellen.

Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld kann sich eine Teilnahme am Eurovision Song Contest für Deutschland nicht vorstellen. „Ich habe einen Riesenrespekt vor all den ESC-Teilnehmern“, sagte die 45-Jährige in einem Interview des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. „Ich würde es nicht machen. Mir wäre das zu riskant“, erklärte sie in der Sendung „Music made in Germany“ im Interview mit Miriam Audrey Hannah.

„Wenn ich ein neues Album rausbringe, ist das was anderes, als wenn du für die Nation dastehst“, erklärte Catterfeld, die zusammen mit Entertainer Stefan Raab und Moderator Elton die Hauptjury für den ESC-Vorentscheid in Deutschland gebildet hatte.

Das Musik-Duo Abor & Tynna hatte den Vorentscheid gewonnen und vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest. Das ESC-Finale steigt am 17. Mai um 21.00 Uhr im schweizerischen Basel. (dpa)