Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes stehen die Zeichen auf Sturm. Die Gewerkschaft ver.di kündigte an, ihre Aktionen bis hin zu Warnstreiks in den nächsten drei Wochen auch in der Oberpfalz Stück für Stück ausweiten.

In der zweiten Verhandlungsrunde Anfang der Woche kam es zu keinem Ergebnis mit den Arbeitgebern. Ende November steht die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam an. Die Beschäftigten arbeiten u.a. in der Justiz, an Unikliniken oder im Straßenbau.