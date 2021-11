Weihnachtsgeschenke im Karton

© Foto: Tobian Grosser Johanniter

Heben Sie Ihre Kartons auf. Darin können Sie ein Stück Weihnachten verschenken.

Zahnpasta, Mehl, Nudeln … das steht eigentlich immer auf dem Einkaufszettel. Ist für uns ganz normal – für andere aber das Highlight an Weihnachten. Also beim nächsten Einkauf einfach ein bisschen mehr mitnehmen, in ein Paket packen und bei verschiedenen Stellen abgeben. Jede Organisation hat eine eigene Packliste und Abgabefrist. Hier sind ein paar Beispiele:

Weihnachten im Schuhkarton

Abgabefrist am 15.11.2021

Packliste + Abgabestellen

Geschenk mit Herz

Abgabefrist am 15.11.2021

Packliste + Abgabestellen

Weihnachtspäckchenkonvoi

Abgabefrist am 14.11.2021

Packliste + Abgabestellen

Und die Johanniter Weihnachtstrucker jetzt nochmal ausführlicher:

Johanniter Weihnachtstrucker

Sammelzeitraum 20.11.-13.12.2021

In das Johanniter-Paket gehören:

ein kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder –block, Malstifte)

2 kg Zucker

3 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen

drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten

drei Packungen Kekse

fünf Tafeln Schokolade

500 g Kakaogetränkepulver

zwei Duschgele

eine Handcreme

zwei Zahnbürsten

zwei Tuben Zahnpasta

Gerne auch mit Zugabe von medizinischen Masken.

Hier könnt ihr euer Johanniter-Päckchen abgeben:

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Dienststelle Amberg 92224 Amberg Sulzbacher Str. 105 Kaufland Amberg 92224 Amberg Am Bergsteig 1 Alex Faber GmbH 91275 Auerbach Bahnhofstr. 13 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. – Betreutes Wohnen Bayreuth 95447 Bayreuth Peter-Rosegger-Str. 15 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. – Johanniter Kinderhaus 93133 Burglengenfeld Ludwig-Erhard-Str. 8 Kindergarten Kastl 92280 Kastl Klosterburg 6 Grundschule Miltach 93468 Miltach Bahnhofstr. 10 Metzgerei Potempa 93149 Nittenau Rachelweg 6 Pflegedienst Herbstsonne Pleystein 92714 Pleystein Anton-Wurzer-Str. 26 Johanniter-Unfall-Hifle e. V. – Regionalverband Ostbayern 93057 Regensburg Wernberger Str. 1 Bayernwerk AG 93049 Regensburg Lilienthalstr. 7 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. – Dienststelle Regensburg 93053 Regensburg Grünthalstr. 6 Willi-Ulfig-Mittelschule 93057 Regensburg Isarstr. 24 ATC Roith Siegfried 93426 Roding Strahlfelder Str. 17 Grundschule Mitterdorf 93426 Roding Bgm.-Bräu-Str, 5 Edeka Wanninger 93489 Schondorf Radling 39 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. – Dienststelle Schwandorf 92421 Schwandorf Bellstr. 1 Landjugend Haidenaab-Göppmannsbühl e. V. / Gasthof Scherm 95469 Speichersdorf Haidenaab 19 Scharf Natursteine 92551 Stulln Kirchsteig 10 Autohaus Oelsch 93455 Traitsching Bachstr. 1 Fa. PowerMold GmbH 95652 Waldsassen Konnersreuther Str. 6g Jessica Höfl 93086 Wörth Straubinger Str. 4 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. – Dienststelle Wunsiedel 95632 Wunsiedel Hofer Str. 31 Kauftreff Doktorowski 93199 Zell Frühlingsgasse 11

Mehr Infos gibt’s HIER.

Hierhin kommen eure Pakete:

