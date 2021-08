Veranstaltungen zum CSD

Kunterbunt Amberg plant drei Veranstaltungen zum Christopher-Street-Day. Am 21. August wird es Reden, Vorträge und Musik in Schwandorf (14:30 bis 16:30 Uhr) und Sulzbach-Rosenberg (14 bis 16 Uhr) geben. Eine Woche später am 28. August gibt es dann ein Programm in Amberg. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen muss auf den Veranstaltungen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und der Mindestabstand eingehalten werden. Außerdem ist eine Anmeldung nötig, da die Plätze vor Ort beschränkt sind und die Kontaktverfolgung gewährleistet werden soll. Alle Infos finden Sie hier: csd-amberg.de