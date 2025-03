Verkehrspolizei Hof schnappt gesuchten Mann

Der Verkehrspolizei in Hof ist am frühen Samstagmorgen ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A9 bei Leupoldsgrün wurden die Beamten auf den 52-jährigen Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam.

Die Überprüfung des Mannes ergab, dass ein Haftbefehl der Justizbehörden aus Mecklenburg-Vorpommern gegen ihn vorlag. Demnach hätte der Mann 15 Tage in Haft gehen oder ersatzweise eine Zahlung in Höhe von 1200 Euro leisten müssen. Da der Mann diese Summe jedoch nicht bezahlen konnte, musste er den Gang in die nächste Haftanstalt antreten.