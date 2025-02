Schwerverletzter Autofahrer kann sich an nichts erinnern

Zu hohe Geschwindigkeiten haben am Sonntag auf der A9 bei Leupoldsgrün in …

Zu schnell: Hoher Schaden bei Auffahrunfällen Zu hohe Geschwindigkeiten haben am Sonntag auf der A9 bei Leupoldsgrün in …

Zu schnell: Hoher Schaden bei Auffahrunfällen Zu hohe Geschwindigkeiten haben am Sonntag auf der A9 bei Leupoldsgrün in …

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A9 bei Helmbrechts im Kreis Hof. …

Unfall mit einer Schwerverletzten auf der A9 Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A9 bei Helmbrechts im Kreis Hof. …

Unfall mit einer Schwerverletzten auf der A9 Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A9 bei Helmbrechts im Kreis Hof. …

Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …

77-Jährige prallt mit Auto gegen anderen Wagen und Anhänger Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …

77-Jährige prallt mit Auto gegen anderen Wagen und Anhänger Eine 77-Jährige gerät auf die Gegenspur. Sie prallt mit ihrem Auto in einen …

Foto: Maike Glöckner