Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte

Aufgrund von Straßenglätte ist es am Freitag im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu Verkehrsunfällen gekommen, die zum Glück glimpflich ausgegangen sind. Am Freitagmorgen verlor eine 22-Jährige die mit ihrem Auto auf der B22 unterwegs war, auf Höhe der Ortschaft Buch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von 3.500 Euro. Fast zeitgleich kam auf der Brücke bei Parkstein-Hütten ein 65-Jähriger mit seinem Auto aufgrund von Glätte ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Er blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf 3 000 Euro.