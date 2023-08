Vermisste 74-Jährige tot aufgefunden

Trauriges Ende einer Vermisstensuche im Landkreis Cham. Eine 74-jährige Frau aus Hohenwarth ist am Donnerstagabend in einem Waldstück 500 Meter von ihrem Wohnort entfernt, tot aufgefunden worden.

Seit Dienstagmorgen galt die Seniorin als vermisst. Die 74-Jährige hatte bei Verwandten und Nachbarn erwähnt, dass sie zum Pilze suchen in den nahegelegenen Wald in Richtung Kaitersberg gehen wollte. Eine großangelegte Suchaktion startete am Donnerstagnachmittag.

Rund drei Stunden späterwurde die Frau durch einen Polizeihubschrauber leblos in einem Waldstück gesichtet. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache.