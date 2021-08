Verstöße gegen den Tierschutz haben im Landkreis Amberg-Sulzbach jetzt die Behörden auf den Plan gerufen. Die Polizei in Sulzbach-Rosenberg hatte am Sonntag nach einem Hinweis auf einer Wiese eine Schafherde gefunden, die sich in einem schlechten Zustand befand. Unter anderem humpelten mehrere Tiere. Eines der Schafe lag auf dem Boden mit flacher Atmung. Ein Veterinär konnte das Tier nur noch von seinem Leiden erlösen. Gegen den Besitzer der Schafherde wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.