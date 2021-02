Versuchter Autodiebstahl in Neunburg vorm Wald

In Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf ist die Polizei gestern zu einem versuchten Autodiebstahl gerufen worden. Ein Zeuge bemerkte am frühen Morgen drei verdächtige Männer an einem geparkten VW Passat.

Sie hatten vergeblich versucht, die Türen des Fahrzeugs zu öffnen und sich anschließend entfernt. Beim Auslesen des Fahrzeugs mit einer Spezialsoftware stellte sich heraus, dass es zur besagten Zeit auch zu einem Zündungsversuch des Autos gekommen war. Der Passat ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, das mit Hilfe spezieller Technik und Software überwunden werden kann. Eine Täterbeschreibung war dem Zeugen nicht möglich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neunburg vorm Wald entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei bei Autos mit Keyless-Go-Systemen auch davor, die Autoschlüssel in der Nähe der Haustür bzw. des Fahrzeuges abzulegen. Zudem sollte das Funksignal des Schlüssels zum Beispiel mit einer Aluminiumhülle abgeschirmt werden.