Viele junge Gänse in Nürnberg: Lage aber entspannt

Zahlreiche junge Wildgänse kann man dieser Tage mitten in Nürnberg beobachten. Am Wöhrder See östlich der Innenstadt sind sie mit ihren Eltern auf den Wiesen unterwegs, um Gras zu fressen. „Wir haben den Eindruck, dass es weniger sind als in den Vorjahren“, sagt André Winkel vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR).

Das könne auf natürliche Schwankungen zurückzuführen sein oder auf die Gelegebehandlung. Dabei werden manche Eier in den Nestern angestochen, so dass sich darin keine Küken entwickeln. „Das muss man langfristig beobachten“, sagt Winkel.

Nürnberg testet schon länger die Gelegebehandlung. In der Vergangenheit hatten sich die Beschwerden in Bayerns zweitgrößter Stadt gehäuft, weil Familien, Sonnenbadende und Sportbegeisterte in den warmen Monaten am Wöhrder See Gänsegruppen und Kothaufen ausweichen mussten.

SÖR-Mitarbeitende sammeln laut Winkel auch in diesem Jahr wieder jeden Morgen den Kot von den Liegewiesen – zurzeit noch per Hand. Wenn die Mengen zunehmen, kommen wieder Sammelmaschinen zum Einsatz. (dpa/lby)